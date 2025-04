Calendario ATP Madrid 2025 oggi | orari 29 aprile ordine delle partite tv streaming

Madrid vive una giornata ricchissima di partite, visto che verranno recuperate tutte le partite di terzo turno non ancora disputate.Scenderanno in campo nel torneo di singolare maschile anche due azzurri. Il primo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Stefanos Tsitsipas in un remake del match da poco disputato nei quarti di finale a Montecarlo e che ha visto la vittoria del toscano, che cerca dunque un nuovo successo contro il greco.Successivamente toccherà anche a Matteo Berrettini. Da capire quali saranno le condizioni del romano dopo l’infortunio agli addominali patito nel match contro Giron e se il giorno ulteriore di riposo ha fatto bene all’azzurro. Oasport.it - Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 29 aprile, ordine delle partite, tv, streaming Leggi su Oasport.it Dopo il clamoroso blackout elettrico che ha sconvolto la giornata di ieri in Spagna e Portogallo, condizionando anche il mondo dello sport iberico, il Masters 1000 divive una giornata ricchissima di, visto che verranno recuperate tutte ledi terzo turno non ancora disputate.Scenderanno in campo nel torneo di singolare maschile anche due azzurri. Il primo sarà Lorenzo Musetti, che affronterà Stefanos Tsitsipas in un remake del match da poco disputato nei quarti di finale a Montecarlo e che ha visto la vittoria del toscano, che cerca dunque un nuovo successo contro il greco.Successivamente toccherà anche a Matteo Berrettini. Da capire quali saranno le condizioni del romano dopo l’infortunio agli addominali patito nel match contro Giron e se il giorno ulteriore di riposo ha fatto bene all’azzurro.

