Omaggio al maestro Marcosignori | E’ l’orgoglio per Castelfidardo

Lo scorso 8 marzo si è tenuta, in occasione del dodicesimo anniversario della scomparsa di Gervasio Marcosignori, nella chiesa della Collegiata di Santo Stefano, un evento per ricordare la figura del grande maestro. La cerimonia è stata organizzata dall'Associazione Culturale Gervasio Marcosignori (ACGM) con la partecipazione degli studenti delle scuole di Castelfidardo: Istituto Sant'Anna, Scuola Media Statale Mazzini, Soprani e l'Istituto di Istruzione superiore Laeng-Meucci.La fisarmonica al centro delle esibizioni fin dal primo momento: le note di Nostalgia e Organino a cura della scuola Sant'Anna hanno scaldato l'atmosfera, resa poetica e suggestiva dalla lettura espressiva di pensieri e poesie, dedicata alla figura di Marcosignori.Il ritmo è cambiato, facendosi "rockeggiante" con la scuola secondaria Mazzini che ha coinvolto il pubblico con un coro di studenti delle classi seconde, cantando due arrangiamenti a cura del maestro e docente Samuele Barchiesi ("Freed from desire" di Gala e "Amazing grace" di Hayley Westenra).

