Da quali piani vieni? È un marziano

Justcalcio.com - “Da quali piani vieni? È un marziano” Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 12:47:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Scott Francis McTominay (Lancaster, 8-12-1996) è atterrato a Napoli (quasi) per caso. L’idea iniziale di Giovanni Mannarecentemente nominato miglior direttore sportivo in Italia presso il gala “Inside the Sport”, stava firmando Marco Brescianiniche, dopo aver speso un’esame medico, Si diresse verso l’Atalanta.“Fortunatamente”, penseranno a Napoli. ‘MacGyver’come lo scozzese soprannominato in onore del personaggio immaginario che è stato in grado di disattivare una bomba con una gomma, Ha le chiavi del quarto “scudetto” Napolitano. L’ex Manchester United, firmato in estate in cambio di 30 milioni di euro, ha guidato la vittoria sul Torino (2-0)Con un doppio. Un trionfo che, insieme a Due perdite seguite da Inter In campionato, consente agli alunni di Antonio Conte di essere leader solisti della serie A con tre punti di vantaggio.

