Corso di formazione per gli amministratori di sostegno

Corso per la formazione di amministratori di sostegno rivolto ai cittadini dell'Asl Toscana sud est: è l'iniziativa promossa dal dipartimento dei servizi sociali di Asl Tse in risposta alle richieste della Regione di realizzare attività specifiche per la formazione di persone interessate ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno da inserire negli appositi elenchi.L'amministratore di sostegno è una figura che opera a favore di persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La sua nomina è di competenza del Giudice Tutelare.Il nuovo Corso di formazione partirà dal 19 maggio e sarà dedicato ai cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena interessati ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

