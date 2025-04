Perché l’offerta di Mediobanca su Banca Generali è così importante e cosa c’è davvero in gioco

MedioBanca per Banca Generali. Una mossa che ha cambiato tutto, e che apre nuove prospettive. Ecco cosa c'è dietro, quali sono gli interessi in gioco e cosa può succedere ora. Leggi su Fanpage.it Nel risiko delle banche italiane, attivissime negli ultimi mesi, si è aggiunta una nuova operazione: l'offerta diper. Una mossa che ha cambiato tutto, e che apre nuove prospettive. Eccoc'è dietro, quali sono gli interessi inpuò succedere ora.

Mediobanca apre in rialzo in Borsa, Banca Generali vola +8% + - La contromossa di Mediobanca passa da Banca Generali. La Borsa reagisce alla mossa a sorpresa dell'ad Alberto Nagel spingendo il titolo in Borsa: Piazzetta Cuccia sale dell'1,48% a 17,87 euro in avvio di seduta, Banca Generali corre dell'8,65% a 53 euro e scivola Generali. Apre in rialzo il titolo del Leone ma subito gira in calo dello 0,3% a 31,8 euro. 🔗quotidiano.net

Cos’è l’offerta pubblica di scambio lanciata da Mediobanca su Banca Generali e cosa comporta - Mediobanca ha lanciato un'offerta pubblica di scambio sul 100% di Banca Generali per un valore di 6,3 miliardi di euro. Quest'ultima segna una nuova mossa all'interno degli equilibri di potere degli istituti bancari italiani, che si differenzia rispetto a quanto accaduto nei mesi precedenti, quando Monte dei Paschi di Siena, banca il cui azionista principale è il governo, aveva fatto un'offerta per Mediobanca. 🔗fanpage.it

