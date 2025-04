Area ecologica in piazza Togliatti l’opposizione non ci sta

Area ecologica di piazza Togliatti, opposizione all’attacco. A chiedere un approfondimento sugli atti che hanno portato alla creazione di un centro di accumulo per i rifiuti del mercato, è stato il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi. "Chiederemo una commissione di garanzia e controllo – ha detto Bellosi – per accertare alcuni passaggi formali e processi decisionali che hanno portato a realizzare un centro di raccolta rifiuti nel cuore della città. Perché non c’è solo l’abbattimento degli alberi, sani, ma anche la scelta di dare il via a un’opera del genere in mezzo a una delle piazze chiave per la crescita di Scandicci. Per la quale non c’è un’idea progettuale. Noi un’idea l’avevamo fin dall’inizio: creare uno spazio verde, sostenibile, dove organizzare il mercato e far vivere le persone, abbandonando la stesa di asfalto e cemento che c’è adesso". Lanazione.it - Area ecologica in piazza Togliatti, l’opposizione non ci sta Leggi su Lanazione.it di, opposizione all’attacco. A chiedere un approfondimento sugli atti che hanno portato alla creazione di un centro di accumulo per i rifiuti del mercato, è stato il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi. "Chiederemo una commissione di garanzia e controllo – ha detto Bellosi – per accertare alcuni passaggi formali e processi decisionali che hanno portato a realizzare un centro di raccolta rifiuti nel cuore della città. Perché non c’è solo l’abbattimento degli alberi, sani, ma anche la scelta di dare il via a un’opera del genere in mezzo a una delle piazze chiave per la crescita di Scandicci. Per la quale non c’è un’idea progettuale. Noi un’idea l’avevamo fin dall’inizio: creare uno spazio verde, sostenibile, dove organizzare il mercato e far vivere le persone, abbandonando la stesa di asfalto e cemento che c’è adesso".

