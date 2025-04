Estate a rischio per il chiosco da riattivare

chiosco del Parco Castello sarà individuato con una procedura di evidenza pubblica, ma l’iter burocratico rischia di impedire la riattivazione del punto di ristoro entro l’Estate, lasciando prive di un servizio le migliaia di frequentatori della principale area verde. Lo si deduce da quanto deliberato dalla Giunta con un atto d’indirizzo per l’affidamento in locazione della struttura e del servizio. Il chiosco nel Parco, come noto, ha terminato la propria attività all’inizio dell’anno in seguito alla cessazione della società, che aveva in concessione il bene per liquidazione."La Camera di commercio ha comunicato che, a far data dal 9 gennaio 2025, la società risulta cessata a causa della messa in liquidazione giudiziale – aveva spiegato l’assessore all’Ambiente Lorena Fedeli (nella foto) rispondendo a un’interrogazione – È stato inoltre disposto il contestuale divieto all’esercizio provvisorio dell’attività di bar, caffè e bar gastronomico. Ilgiorno.it - Estate a rischio per il chiosco da riattivare Leggi su Ilgiorno.it Il nuovo gestore deldel Parco Castello sarà individuato con una procedura di evidenza pubblica, ma l’iter burocratico rischia di impedire la riattivazione del punto di ristoro entro l’, lasciando prive di un servizio le migliaia di frequentatori della principale area verde. Lo si deduce da quanto deliberato dalla Giunta con un atto d’indirizzo per l’affidamento in locazione della struttura e del servizio. Ilnel Parco, come noto, ha terminato la propria attività all’inizio dell’anno in seguito alla cessazione della società, che aveva in concessione il bene per liquidazione."La Camera di commercio ha comunicato che, a far data dal 9 gennaio 2025, la società risulta cessata a causa della messa in liquidazione giudiziale – aveva spiegato l’assessore all’Ambiente Lorena Fedeli (nella foto) rispondendo a un’interrogazione – È stato inoltre disposto il contestuale divieto all’esercizio provvisorio dell’attività di bar, caffè e bar gastronomico.

