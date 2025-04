Cernusco centro sportivo bloccato | Stiamo perdendo un’occasione

centro sportivo di via Boccaccio, il progetto della onlus Cascina Biblioteca "è bloccato da mesi in Comune". Il caso sbarca in aula a Cernusco, la denuncia del consigliere Claudio Gargantini, gruppo misto, nel perimetro della maggioranza: "Stiamo perdendo un’occasione importante nell’anno da Capitale europea dello Sport inclusivo e del Volontariato. Ho già spedito il piano al Coni per il suo carattere innovativo. Potrebbe facilmente essere replicato in tutto il Paese".Così dall’interno arriva il pungolo a "sbloccare il dossier". "L’intervento – spiega il capogruppo – era stato pensato con il sindaco Ermanno Zacchetti". Protagonista, la cooperativa che "dal 2023 gestisce la struttura e dà lavoro a quattro disabili al bar". Alla coop "erano stati promessi 400mila euro per sistemare gli spogliatoi colabrodo, piove all’interno, e tutto il resto del quale c’è necessità, ma i fondi sono fermi". Ilgiorno.it - Cernusco, centro sportivo bloccato: "Stiamo perdendo un’occasione" Leggi su Ilgiorno.it Pallamano, boxe, golf per tutti aldi via Boccaccio, il progetto della onlus Cascina Biblioteca "èda mesi in Comune". Il caso sbarca in aula a, la denuncia del consigliere Claudio Gargantini, gruppo misto, nel perimetro della maggioranza: "importante nell’anno da Capitale europea dello Sport inclusivo e del Volontariato. Ho già spedito il piano al Coni per il suo carattere innovativo. Potrebbe facilmente essere replicato in tutto il Paese".Così dall’interno arriva il pungolo a "sbloccare il dossier". "L’intervento – spiega il capogruppo – era stato pensato con il sindaco Ermanno Zacchetti". Protagonista, la cooperativa che "dal 2023 gestisce la struttura e dà lavoro a quattro disabili al bar". Alla coop "erano stati promessi 400mila euro per sistemare gli spogliatoi colabrodo, piove all’interno, e tutto il resto del quale c’è necessità, ma i fondi sono fermi".

