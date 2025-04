Il Banco Fiorentino vola altissimo Ok al bilancio 35 milioni di utile | Radici ben salde nel territorio

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo ha ottenuto risultati decisamente positivi. Il bilancio d’esercizio 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione, che verrà presentato all’assemblea dei soci il prossimo 4 maggio, si è infatti chiuso con un utile netto di 35,1 milioni di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1,7 milioni e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 822,6 milioni.Il Gross Npl Ratio si riduce al 4,1%, mentre il deteriorato netto si attesta a un controvalore di 5,6 milioni e il tasso di copertura del deteriorato complessivo è pari all’ 83,8%. Lanazione.it - Il Banco Fiorentino vola altissimo. Ok al bilancio, 35 milioni di utile: "Radici ben salde nel territorio" Leggi su Lanazione.it di Sandra Nistri FIRENZE Il 2024 è stato sicuramente un anno difficile per le tensioni economiche e politiche a livello globale, ma anche per la crescita evidente dei tassi di interesse che ha prodotto una contrazione generalizzata della domanda di credito. Un quadro non semplice, all’interno del quale, però, il– Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo ha ottenuto risultati decisamente positivi. Ild’esercizio 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione, che verrà presentato all’assemblea dei soci il prossimo 4 maggio, si è infatti chiuso con unnetto di 35,1di euro, una raccolta totale da clientela pari a 1,7e impieghi netti a famiglie e imprese per un totale di 822,6.Il Gross Npl Ratio si riduce al 4,1%, mentre il deteriorato netto si attesta a un controvalore di 5,6e il tasso di copertura del deteriorato complessivo è pari all’ 83,8%.

Approfondimenti da altre fonti

Carlo Conti in versione bulldozer: ecco lo share della 3° serata di Sanremo, si vola altissimo - Altro giro, altra serata del Festival di Sanremo 2025 - la terza - e altro botto per Carlo Conti. La kermesse, nella serata di giovedì 13 dicembre, è stata seguita in media - in termini di total audience - da 10 milioni 700mila spettatori pari al 59,8% di share. La seconda serata aveva ottenuto - sempre in termini di total audience, calcolando cioè anche la visione in diretta su pc, smartphone e tablet - una media di 11,7 milioni di telespettatori pari al 64,5%; la prima aveva raccolto 12,6 milioni pari al 65,3% di share. 🔗liberoquotidiano.it

Banco Fiorentino e ANT: visite oncologiche gratuite per la salute delle donne - di Sandra NistriFIRENZENon solo mimose da regalare ma un impegno concreto per la salute. Al di là della tradizione, la ricorrenza dell’8 marzo può rappresentare infatti un’opportunità anche per riflettere e agire concretamente a favore della salute e del benessere delle donne, con iniziative mirate in questo senso. Questa la scelta, ad esempio, del Banco Fiorentino che, insieme ad ANT-Associazione nazionale tumori per la Toscana, continua a sostenere i programmi di prevenzione oncologica, offrendo visite gratuite per la diagnosi precoce di diverse patologie. 🔗lanazione.it

Musetti batte in rimonta Lehecka e vola agli ottavi a Montecarlo, sarà derby con Berrettini - MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Sarà derby italiano negli ottavi del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco, con un montepremi totale pari a 6.128.940 euro. A sfidare Matteo Berrettini, ieri protagonista di un grande successo su Alexander Zverev, sarà infatti Lorenzo Musetti: il 23enne di Carrara, numero 16 del ranking e 13 del seeding, ha sconfitto in rimonta il ceco Jiri Lehecka, numero 28 Atp, per 1-6 7-5 6-2 dopo due ore e 20 minuti di gioco. 🔗unlimitednews.it

Approfondimenti da altre fonti

Il Banco Fiorentino vola altissimo. Ok al bilancio, 35 milioni di utile: Radici ben salde nel territorio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Banco Fiorentino vola altissimo. Ok al bilancio, 35 milioni di utile: "Radici ben salde nel territorio" - Il ceritificato di ’buona salute’ arriva dopo un momento difficile per tutta l’economia mondiale. Il presidente Raffini: "Impegnati 850mila euro a favore di associazioni, parrocchie e società sportive ... 🔗lanazione.it