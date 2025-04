Delta DiVino ai nastri di partenza Sfilano 60 cantine e 120 etichette

Delta DiVino, alla terza edizione, curato dalla cooperativa Work and Belong con il sostegno del Comune di Comacchio e la collaborazione di Parco del Delta del Po, Consorzio Tutela Vini Doc - I Vini delle Sabbie, Ais Emilia, Strada dei Vini e dei Sapori, New Input Service, Spazio Marconi, e inserito quest'anno nella cornice di Festina Lente, progetto finanziato dal Ministero del Turismo. Tra luoghi storici dal grande fascino, saranno allestite quattro enoteche per la degustazione con l'accompagnamento dai sommelier di Ais: in degustazione ci saranno i prodotti di 60 cantine e 120 etichette, i vini delle sabbie del Bosco Eliceo tipici del territorio, i vini della regione Emilia Romagna e del Veneto. Da giovedì a domenica, buon vino, sapori del territorio e cultura protagonisti nel centro storico di Comacchio.

