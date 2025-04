Tra riarmo e Ucraina i piani del governo Merz per trainare l’Europa

Merz: un modo, se pur diverso rispetto al passato, per non far perdere alla Germania il suo ruolo di motore d’Europa. Berlino, dove ieri è stato presentato il nuovo governo, ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di derogare al Patto di stabilità per sforare di centinaia di miliardi nelle spese di difesa. Ironia della storia, l’unico Paese ad aver attivato finora la clausola Rearm EU è, insomma, “il falco dei conti“ che sull’austerity ha fatto vedere i sorci verdi all’Italia (per non parlare della Grecia) e lo Stato che più ha coltivato il pacifismo a causa del senso di colpa per il nazismo. Quotidiano.net - Tra riarmo e Ucraina i piani del governo Merz per trainare l’Europa Leggi su Quotidiano.net CocchiCambiare tutto per non cambiare niente. Mai ci saremmo aspettati un giro di valzer gattopardesco alle latitudini tedesche. Eppure forse questo vuole ottenere il cancelliere Friedrich: un modo, se pur diverso rispetto al passato, per non far perdere alla Germania il suo ruolo di motore d’Europa. Berlino, dove ieri è stato presentato il nuovo, ha inoltrato alla Commissione europea la richiesta di derogare al Patto di stabilità per sforare di centinaia di miliardi nelle spese di difesa. Ironia della storia, l’unico Paese ad aver attivato finora la clausola Rearm EU è, insomma, “il falco dei conti“ che sull’austerity ha fatto vedere i sorci verdi all’Italia (per non parlare della Grecia) e lo Stato che più ha coltivato il pacifismo a causa del senso di colpa per il nazismo.

