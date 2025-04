Che tempo farà il ponte dell’1 maggio primo caldo estivo fino a 25C | le previsioni meteo di Giuliacci

previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano". Leggi su Fanpage.it Ledel colonnello Marioa Fanpage.it suldell'12025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".

