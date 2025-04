C’è BuBBles Revolution al Feronia

Feronia di San Severino ospita uno degli spettacoli più poetici e spettacolari della scena europea: "BuBBles Revolution", il BuBBles & Magic Show firmato Marco Zoppi e Rolanda Sabaliauskaite, una produzione BuBBles Factory. Più di uno spettacolo, "BuBBles Revolution" è una vera e propria esperienza sensoriale capace di incantare spettatori di ogni età. In scena, bolle di sapone giganti, colorate, danzanti, si intrecciano a giochi di luce e musiche suggestive, in una coreografia che unisce magia, tecnologia e arte visiva.Sul palco, due performer straordinari: Marco Zoppi, uno dei bubble artist più noti a livello internazionale, e Rolanda Sabaliauskaite, artista visionaria che fonde poesia e illusione. A guidare la parte tecnica e visiva dello show è Paolo Jacobazzi, direttore tecnico di grande esperienza.

