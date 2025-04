La cerimonia in piazza del Bacio | Più sicurezza

PERUGIA - "Abbiamo scelto piazza del Bacio poiché le cronache degli ultimi anni ci raccontano un quartiere estremamente complicato della città, in cui sono presenti tante criticità. Non abbiamo certo la pretesa di risolvere con una festa i problemi di quest'area, ma vogliamo mandare un messaggio e un segnale forti. Le problematiche sociali dei quartieri si risolvono soltanto con un lavoro costante e quotidiano e noi vogliamo richiamare le istituzioni, le associazioni, i cittadini a rioccupare e vivere tutto l'anno questi spazi complicati della città così da recuperarli". Così Riccardo Giulivi, responsabile organizzativo della Cgil Perugia, e Valerio Natili, responsabile comprensoriale di Perugia della Cisl, hanno spiegato i motivi per cui quest'anno le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di spostarsi a Fontivegge per celebrare il Primo Maggio a Perugia.

