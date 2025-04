Cittadinanza all’Arma | Un onore riceverla

Cittadinanza onoraria all'Arma dei carabinieri concessa dal Comune di Montese su proposta del Lions Club Montese Appennino Est. La motivazione incisa nella targa consegnata dal sindaco Matteo Deluca al colonnello Lorenzo Ceccarelli, comandante provinciale dei carabinieri, recita: "In segno di apprezzamento e gratitudine per l'insostituibile attività svolta a servizio della comunità, per l'impegno costante nell'assicurare e salvaguardare l'incolumità della popolazione, per l'opera che svolge costantemente nel territorio al fine di garantire l'ordine pubblico, la legalità e la sicurezza urbana. Con profonda stima".La cerimonia si è svolta nella parrocchiale di Maserno, gremita, dove si è tenuto anche il concerto della Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, diretta dal maestro Lgt.

