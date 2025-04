Calendario Final Four Champions League volley femminile 2025 | orari semifinali e finale tv streaming

Final Four della Champions League di volley femminile andrà in scena nel weekend del 3-4 maggio presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. La metropoli turca sarà il teatro degli atti conclusivi della massima competizione europea: sabato si disputeranno le semiFinali, mentre domenica si giocherà l’atto conclusivo che assegnerà il prestigioso trofeo. Si preannuncia grande spettacolo nell’impianto che solitamente ospita le partite del Fenerbahce Istanbul, grande assente dell’evento che chiude la stagione per club.All’appuntamento saranno presenti tre squadre italiane. Imperdibile derby in semiFinale tra Milano e Conegliano, rivincita della Finale dello scorso anno vinta dalle Pantere. Le riconfermate Campionesse d’Italia, reduci dal dominio contro le meneghine in campionato, andranno a caccia del quinto trionfo di questa stagione, dopo aver già alzato al cielo Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Oasport.it - Calendario Final Four Champions League volley femminile 2025: orari semifinali e finale, tv, streaming Leggi su Oasport.it Ladelladiandrà in scena nel weekend del 3-4 maggio presso la Ülker Sports Arena di Istanbul. La metropoli turca sarà il teatro degli atti conclusivi della massima competizione europea: sabato si disputeranno le semii, mentre domenica si giocherà l’atto conclusivo che assegnerà il prestigioso trofeo. Si preannuncia grande spettacolo nell’impianto che solitamente ospita le partite del Fenerbahce Istanbul, grande assente dell’evento che chiude la stagione per club.All’appuntamento saranno presenti tre squadre italiane. Imperdibile derby in semie tra Milano e Conegliano, rivincita dellae dello scorso anno vinta dalle Pantere. Le riconfermate Campionesse d’Italia, reduci dal dominio contro le meneghine in campionato, andranno a caccia del quinto trionfo di questa stagione, dopo aver già alzato al cielo Mondiale per Club, Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

