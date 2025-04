Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti in abitazioni e locali. Condannato a cinque anni

diine ricettazione:un tunisino di 33, Ahmed Moncer, residente a Civitanova ma di fatto senza fissa dimora. Tredici gli episodi che sono stati contestati al tunisino. Ieri in tribunale a Macerata il giudizio con il rito abbreviato: il giudice Vittoria Lupi lo ha assolto per un episodio, mentre lo haper i restanti a, due mesi e venti giorni di reclusione.I fatti erano avvenuti tra febbraio e marzo 2018, a Porto Recanati e a Civitanova. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Rocco Dragonetti, nel mirino erano finitema anche attività commerciali lungo la costa. Tra il 4 e il 5 febbraio 2018, il tunisino si era introdotto in un bar del corso a Porto Recanati, dopo aver forzato la finestra basculante sopra una delle porte di ingresso, si era impossessato di un orologio Rolex e 500 euro, che si trovavano nell’attività commerciale.