I cartelli sgrammaticati, e gli infiniti problemi delle città culturali siciliane

Il cartello alla fine è stato rimosso. Quel cartello. Quello con gli strafalcioni, che ha fatto ridere mezza Italia. Agrigento, la capitale italiana della Cultura per il 2025, che si presenta al mondo con due errori grammaticali in tre righe: “Valle di templi”, “Contrata”, e giù risate, imbarazzo. Immagini che diventano virali sui social. Meme. Alla fine, il cartello non c’è più. Tra poco spunterà quello corretto, si spera.Ne hanno parlato tutti, nell’ozio dei giorni natalizi, di quel cartello, dell’ironiacose di Sicilia. Agrigento capitale della cultura, un titolo pirandelliano, nellaagli ultimi posti per la qualità della vita in Italia: novantaseiesimo posto su centosei province in generale, ma ultima, alla posizione centosei, come indice di lettura dei suoi abitanti, secondo il Sole 24 Ore.