Ilfoglio.it - Cecilia Sala è in Italia: atterrata a Ciampino. L'abbraccio col compagno

Leggi su Ilfoglio.it

Alle 16 e 10 il Falcon 900 con a bordoè atterrato all'aeroporto di, a Roma. La giornalista del Foglio e di Chora Media è stata liberata oggi, come annunciato da Palazzo Chigi in una nota questa mattina. Ad accoglierla nello scalo romano la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, oltre ai genitori die al direttore del Foglio Claudio Cerasa. "Ciao, sono tornata". Sono le prime parole diin, inviate tramite un messaggio vocale ai colleghi di Chora Media. La frase è diventata anche il titolo della puntata di oggi del podcast Stories, che racconta la giornata. Sono "molto lieto di condividere la gioia per la liberazione die sono orgoglioso per il prezioso lavoro di squadra che ha portato a questo risultato.