Autonomia, Fontana “In caso di Referendum astensione scelta migliore”

MILANO (ITALPRESS) – Indi unabrogativo sull’differenziata, “i partiti della maggioranza faranno le loro valutazioni, ma probabilmente l’sarà la. Voglio evidenziare come l’sia fondamentaleancora di più rispetto a qualche mese fa. Non possiamo dimenticare le difficoltà che il tessuto produttivo lombardo sta attraversando. La nostra Regione e tutto il Nord devono competere con il resto dell’Europa e con il resto del mondo ad armi pari. Oggi non possiamo competere ad armi pari, abbiamo una serie di lacci burocratici e amministrativi, di limitazioni della possibilità decisionale, che ci mettono nella posizione di dover fare miracoli per competere. Per il bene della Lombardia, per il bene del Nord e del Paese, abbiamo la necessità di consentire a questa parte del Paese di correre più veloce”.