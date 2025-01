Oasport.it - Australian Open 2025: il sorteggio ideale e quello peggiore per Sinner. Tutte le ipotesi turno per turno

Leggi su Oasport.it

Giovedì 9 gennaio (ore 04:30 italiane) andrà in scena la cerimonia deldei tabelloni uomini e donne degli. Si definirà il percorso nel main draw del primo Slam della stagione e le attese non mancano di certo per quanto concerne il destino di Jannik. Il n.1 del mondo, campione in carica, vorrà confermare il titolo dell’anno scorso e dare un’ulteriore dimostrazione di superiorità.Il pusterese è consapevole delle difficoltà di un percorso che potrebbe essere irto di difficoltà., testa di serie n.1, nelladellepotrebbe affrontare prima dell’atto conclusivo sia lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.3 del seeding), in semifinale, che il serbo Novak Djokovic (testa di serie n.7) nei quarti di finale. L’iberico, vittorioso come Jannik di due Slam l’anno passato, non ha avuto la stessa straordinaria continuità dell’altoatesino, ma negli scontri diretti con l’azzurro ha sempre vinto nel 2024.