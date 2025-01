Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 7/01/25

Lo so, l’ho già detto altre volte, ma a me farà sempre ridere l’immagine di uno straniero che accende la tv in Italia per vedere cosa trasmettono dalle nostre parti, e si trova, su una delle principali reti della tv nazionale, che trasmette l’immagine di una signora anziana in abitino rosso che si tiene la gonnellina e ancheggia facendo un playback disconnesso di una canzoncina che probabilmente, se la senti al contrario, diventa un canto satanico.A parte la canzoncina, che sembrava tipo una di quelle di Squid Game in cui alla fine del motivetto saranno tutti a terra morti dissanguati e solo uno sopravviverà (Pinuccia, ovviamente), devo dire che ho trovato la nostra Pinnnnnny davvero in grande splendore!Da quando si è liberata della zavorra di quel legame toxic con Alessandro Rausa, lei è proprio rifiorita, lei è nella sua reputation era: in formissima (sbaglio o Queen Mary non le ha sottolineato quanto sia dimagrita? Cosa è accaduto, Marì? Stavi poco bene? Avevi sonno? La testa già sul panettone? In genere hai sempre un’attenzione maniacale per i lipidi altrui), un movimento di anca che alla sua età so già non avrò mai perché a stento ce l’ho adesso, la solita voglia di prendersi la scena, il walzer con l’altro nonno non meglio identificato, il tentativo di trovare una scusa per restare nel parterre.