Un 2025 all’insegna delle opere pubbliche | Nuovo Varco sul mare e quattro asili nido

Sarà l’anno, di quelle che cambieranno il volto di Civitanova, ma anche di una nuova viabilità con la speranza di risolvere problemi che si trascinano da tempo. Il sindaco Fabrizio Ciarapica butta giù una lista di obiettivi per il. Sindaco, quali sono i progetti che ha in programma di realizzare per Civitanova quest’anno? "Le sfide per questosaranno le, primo tra tutti il progetto delsul, un’opera di collegamento tra il centro e il lungo, che darà una nuova immagine di Civitanova. Sarà uno spazio completamente riqualificato. È l’opera più importante che partirà quest’anno. Ma ce ne saranno altre per rendere Civitanova sempre più accogliente. Ad esempio la realizzazione dinuovie, finalmente, la riqualificazione del palazzo comunale e del palazzo ducale a Civitanova Alta.