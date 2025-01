Iltempo.it - Scoppia la guerra dei tycoon: Bezos prepara il suo Starlink. Elkann in Meta

Forse se a proporre le comunicazioni satellitari al governo italiano fosse stato Jeffe non Elon Musk (ormai il diavolo perla sinistra italiana) l'attuale opposizione si sarebbe infuriata meno o forse non avrebbe nemmeno polemizzato, considerata la maggiore empatia per i democratici americani espressa dal patron di Amazon. Già proprio lui si appresta a fare concorrenza al proprietario di Tesla offrendo un servizio di banda larga via satellite nel Regno Unito entro i prossimi due anni. Il colosso delle vendite online sarebbe già pronto a lanciare una costellazione di satelliti che potrebbe fornire il segnale anche nelle aree più remote. L'azienda ha annunciato che cercherà di accedere alle frequenze radio britanniche «nei prossimi uno o due anni»-la tecnologia Fwa si basa sulla trasmissione del segnale Internet proprio sulle onde radio - per poi offrire Internet via satellite.