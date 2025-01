Top-games.it - Quando INSTAGRAM esagera diventando HOT!

HOT, ovveroci sono quei momenti nei quali stiamo scorrendo tra i reel o i post di, e all’improvviso ci stiamo chiedendo se siamo sempre sulla stessa piattaforma social oppure abbiamo sbagliato a cliccare qualcosa abbiamo aperto chissà quale sito proibito, nascosto dietro a qualche link strano.Purtroppo la maggior parte delle volte la risposta è che no, non abbiamo mai abbandonato il social, semplicemente si sta sdoganando sempre di più la libertà di creare contenuti ed esprimere talenti attraverso la mercificazione del proprio corpo. Andiamo ad analizzare che impatto può avere sulla nostra società questa sempre più estesa tendenza.HOT, cosa sta succedendo?Negli ultimi anni,è diventato molto più di una semplice piattaforma di condivisione di foto e video; è diventato uno spazio in cui la mercificazione del corpo e la sessualizzazione dei contenuti sono diventati sempre più evidenti.