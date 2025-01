Quotidiano.net - Piersanti Mattarella, l’omaggio 45 anni dopo

Tra il ricordo di un politico "valoroso" che non si piegò alla mafia e la richiesta di una verità piena si è celebrato a Palermo il 45esimoversario dell’uccisione di(foto), l’ex presidente della Regione siciliana, fratello dell’attuale capo dello Stato, assassinato davanti agli occhi della moglie, della figlia e della suocera il 6 gennaio 1980. Uno dei primi "delitti eccellenti" di Cosa nostra di cui solo alcuni aspetti sono stati chiariti. Solo di alcuni giorni fa la notizia che i magistrati di Palermo avrebbero identificato i due killer dell’esponente Dc che tentava di liberare la politica siciliana dal giogo mafioso, perrimasti ignoti. Entrambi –i boss Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese – scontano in carcere decine di ergastoli. Ieri mattina il figlio dell’ex presidente, Bernardo, i nipoti, magistrati, esponenti delle istituzioni e tanti cittadini comuni hanno voluto rendere omaggio alla figura del politico nel corso di una cerimonia organizzata sul luogo dell’eccidio, compiuto in via Libertà, vicino all’abitazione della vittima.