Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Digital Foundry condivide le sue previsioni e parla di Ray Tracing e framerate

ha condiviso nuovesulla2, alimentando il dibattito sulle capacità hardware della console, soffermandosi su Ray.La redazione inglese ha affermato su Eurogamer che nel caso la nuova console didovesse essere basata su un processore Nvidia T239 prodotto da Samsung, potrebbe garantire prestazioni simili alla PS4 base, con funzionalità avanzate come Raye DLSS. Tuttavia, l’efficienza energetica e ilpotrebbero rappresentare sfide per la console portatile.Come anticipato con ogni probabilità da un leak,2 utilizzerà un processore Nvidia T239, una versione ridotta del chip T234 progettato per il settore automobilistico, prodotto con tecnologia Samsung a 8 nm.Questo chip, con un’area stimata di 200-220 mm², integra 1536 CUDA cores, un numero ridotto rispetto alla serie RTX 3050 ma ottimizzato per il formato portatile.