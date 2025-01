Inter-news.it - Marianella: «Inter, errore reiterato! Doverosa una riflessione ai vertici»

All’indomani della cocente sconfitta nel derby di Supercoppa Italiana, Massimomette in evidenza alcuni fatti che dovrebbero preoccupare l’.NON PUÒ PERDERE – Massimo, ospite nello studio di Sky Sport 24 dopo la caduta in Supercoppa Italiana, analizza il momento della squadra di Simone Inzaghi. Così il giornalista: «L’è la squadra più forte del nostro calcio in questo momento per roster, per vittorie, per abitudini a vincere. Ed è anche una delle più forti che c’è in Europa. Però bisogna metterci un asterisco. Una squadra così, se è in vantaggio 2-0 e ha come obiettivo un trofeo, non può perdere. Quindi che l’ieri esca con l’amaro in bocca, con tanti rimpianti e anche con qualche critica, io lo posso capire».Dalla finale di Supercoppa Italiana emerge ancora il ‘solito’ limite dell’AGGRAVANTE – Massimoprosegue, evidenziando una problematica nerazzurra già emersa nel corso della stagione prima della gara di Supercoppa Italiana contro il Milan: «L’resta una squadra fortissima, nel panorama italiano ed europeo, ma quella di ieri era una tappa che deve far riflettere.