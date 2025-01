Ilgiorno.it - Il mio consiglio ai ragazzi: datevi da fare

Leggi su Ilgiorno.it

Beruschi Finalmente sono finite le feste, grazie Epifania, che te le sei portate via, fatto salvo la devozione per il Santo Natale e l’apertura della nuova agenda targata 2025. Ho avuto un incontro con inati nel nuovo millennio: in qualcuno si legge negli occhi la voglia di, in molti l’attesa che siano gli altri a muoversi; faccio fatica a comprendere questi ultimi: io ero affascinato dai racconti del mio nonno quando mi parlava dei moti del ’98, di Bava Beccaris, dei pericoli corsi e superati, la difesa dei più deboli nei confronti dei “ligera” di Porta Ticinese e di quando era imbattibile sui 100 metri di corsa. Negli sbrodolamenti dei discorsi televisivi, mi sento dii più vivi complimenti al mio coscritto, che abita al Quirinale: è stato il più seguito e se lo è meritato.