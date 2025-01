Ilfattoquotidiano.it - Il 2025 inizia con una ondata di gelo in Europa: in arrivo un drastico calo delle temperature in tutta l’Italia

Unadi freddo sta per colpire, con unche potrebbe arrivare a meno 8-10°C rispetto ai valori attuali.via, prima che ilsi impadronisca del Paese, ci sarà ancora qualche giorno di clima relativamente mite. Questo clima, come riporta Rai News, è dovuto a un profondo vortice ciclonico posizionato nei pressi del Regno Unito, il quale, nella prima metà della settimana, spingerà verso la Penisola Iberica ecorrenti calde di Scirocco provenienti dal Nord Africa. Questi venti manterranno lesuperiori alla media stagionale, specialmente al Sud e in parte del Centro.Mentreha ancora qualche giorno di clima mite, gran parte dell’è già al freddo. A Londra, una forte nevicata ha paralizzato la città, causando disagi nei trasporti e la cancellazione di voli negli aeroporti di Manchester e Liverpool.