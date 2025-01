Ilrestodelcarlino.it - Calzaturiero, un 2024 amaro. Tutti gli indicatori in picchiata

I numeri, impietosi, confermano quanto sia statoilper l’industria calzaturiera italiana: secondo il report del centro studi di Confindustria per Assocalzaturifici, rilasciato nei giorni scorsi,glipresi in esame per accertare lo stato di salute del comparto sono negativi, a partire dall’export (-9,2% in valore rispetto a gennaio-settembre 2023). La forte riduzione degli ordinativi ha avuto, naturalmente, pesanti ripercussioni sia sull’attività produttiva (-18,9%), sia sul fatturato (-9,7%). Il polodi San Mauro Pascoli non fa eccezione, anzi: da queste parti, il grido d’allarme è stato lanciato già negli ultimi mesi del 2023, quando i contoterzisti hanno visto azzerare, senza preavviso, gli ordinativi da parte delle grandi griffe internazionali. La crisi ha continuato a mordere per tutto il, certificata dai rapporti periodici sull’export dei distretti industriali emiliano-romagnoli, elaborati dall’ufficio ricerche Intesa San Paolo.