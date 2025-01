Linkiesta.it - Biden invita a non dimenticare il 6 gennaio, ma è un po’ tardi

Ieri, 62024, il congresso degli Stati Uniti ha certificato la vittoria elettorale di Donald Trump. I lavori sono stati presieduti, come vuole la procedura, dalla vicepresidente Kamala Harris, che in questo caso era anche la grande sconfitta di quel voto, in un’atmosfera di tranquilla e banale routine democratica che contrastava non poco con quanto accaduto la volta scorsa, il 62021. In quell’occasione, infatti, l’allora vicepresidente Mike Pence aveva dovuto nascondersi per sfuggire agli esaltati sostenitori di Trump, da lui aizzati in ogni modo possibile, che avevano assaltato il parlamento proprio per impedire la certificazione della vittoria di Joe. E proprioieri hato gli americani a noncosa accadde quel giorno. «Dobbiamo ricordare la saggezza del detto secondo cui qualsiasi nazione che dimentica il proprio passato è destinata a ripeterlo», ha scritto sul Washington Post.