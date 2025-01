Ilrestodelcarlino.it - Baye morto a 17 anni in scooter: “Un ragazzo tranquillo, perbene e una promessa del calcio”

Pesaro, 7 gennaio 2025 – Diciassettee una vita intera davanti. Quella diMadjimby Mboup, purtroppo, è stata interrotta per sempre da un tremendo incidente, avvenuto ieri alle 4.30 del mattino in via della Stazione a Misano, mentre lo studente stava andando a riprendere inun amico per riaccompagnarlo a casa. Una vita breve, troppo breve. Eppure il giovane di origine senegalese ha lasciato un ricordo forte e indelebile in tutti quelli che l’hanno conosciuto. A cominciare dai compagni di squadra e dai dirigenti del Gabicce - Gradara, la società in cui ha incominciato a giocare ae al quale è stato legato fino all’anno scorso. “E’ stato con noi per 6 o 7, aveva iniziato da piccolo e nel corso del tempo era diventato un tassello importante della nostra squadra nella categoria Allievi - ricorda Enrico Mendo, responsabile del settore giovanile -.