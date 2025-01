Sport.quotidiano.net - Basket: l’under 17 di coach maccari a porec per un torneo. Canestri e amicizia: Scandiano fa il blitz in Croazia

Bella esperienza in Istria per17 della Pallacanestro, che ha preso parte aal tradizionale Christmasball Tournament, collezionando una vittoria nei 4 match disputati ma, soprattutto, potendo confrontarsi in campo e fuori con atleti provenienti da altre nazioni. Accompagnati dai tecnici Emilioe Licia Corradini, i biancoblù hanno perso con gli sloveni del KK all’esordio, per poi rifarsi con il successo all’overtime con i veneti del Litorale Nord; l’avventura si è conclusa con due match combattuti contro Rucker e Castellana, dove nel finale sono stati gli avversari ad avere la meglio col punteggio, rispettivamente di 36-29 e 38-32. Così il capitano Alessandro Bonvissuto, classe 2021: "Una esperienza molto bella, dove abbiamo potuto imparare dai nostri errori, confrontandoci con stili di gioco diversi dal nostro".