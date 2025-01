Sport.quotidiano.net - Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa inizia l’anno con la vittoria su Fucecchio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 6 gennaio 2025 – Buon avvio d’anno per la, che travolge il fanalino di coda Ficeclum, nell’ultima giornata di andata del campionato di serie C. A rendere meno gioioso il ritorno alladopo due sconfitte consecutive, l’annuncio, a fine gara, del ritiro dalla panchina di coach Stefano Zari, costretto a rinunciare per motivi personali. LA CRONACA – Fin dalle prime battute, è apparsa evidente la differenza tecnica tra le due squadre, conche non ha mai impensierito la difesana se si eccettua l’andamento del secondo quarto, con le squadre che hanno chiuso il parziale sul 16-11 per le padrone di casa. Il primo periodo, chiuso 21-4 per le biancorosse, ha di fatto già chiuso il match, con Benedettini devastante in ogni parte del campo, sia in fase realizzativa (20 punti finali per lei), sia in fase di recupero, sia in difesa.