Amore e vendetta – Zorro: il cast della serie su Canale 5

: ilsu5. Attori e personaggiQual è ildi? Tanti grandi attori per questo imperdibile reboot sul noto supereroe, in onda su5 in prima visione dal 7 gennaio 2025. Considerato uno dei primi eroicultura moderna,vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista.La– prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios – vede protagonisti Miguel Bernardeau, che interpreta Don Diego de la Vega alias(conosciutissimo, quale starcult Élite); Luis Tosar, nel ruolo di Don Alejandro de la Vega (Miami Vice, Mr. Nice, Assassin’s Creed III); Paco Tous (Agustín “Mosca” Ramos, in La casa de papel); Peter Vives (Carlos Álvarez, in Velvet); Elia Galera (El Príncipe, El Cid), Cristóbal Fernández (Dani Rojas, in Ted Lasso).