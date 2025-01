Notizie.com - Acca Larentia, Rocca: “Dopo 47 anni si aspetta ancora la verità”

A Roma torna la targa per Stefano Recchioni,che una settimana fa è stata rimossa dal Comune perché affissa illecitamente. Monta la polemica. Una nuova targa commemorativa per Stefano Recchioni, uno dei tre giovani del Fronte della Gioventù vittime della Strage di, avvenutagli scontri con la polizia che seguirono l’attentato alla locale sede dell’Msi il 7 gennaio 1978.A una settimana dalla rimozione da parte del Campidoglio perché affissa illecitamente, la targa è rispuntata su un muro di via Evandro, nei pressi della storica sede missina. Alle celebrazioni hanno partecipato esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui Federico Mollicone e Fabio Rampelli.: “47sila” (Ansa Foto) – notizie.com“La nostra presenza oggi è un invito alla pacificazione, per ribadire che gliSettanta sono stati terribili, per gli scontri tra ragazzi di destra e di sinistra che si sono massacrati a vicenda”.