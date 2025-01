Uominiedonnenews.it - Sandokan, Con Can Yaman: Ecco 7 Curiosità Che Non Sai!

Leggi su Uominiedonnenews.it

La leggenda ditorna in una spettacolare serie con Can. Avventura amore e intrighi in un racconto moderno e travolgente.: Il Ritorno della Tigre della Malesia con CanUna nuova versione della leggendaria storia che unisce avventura, amore e intrighi.La leggenda di, l’eroe romantico e ribelle creato da Emilio Salgari, torna a vivere in una nuova e ambiziosa serie televisiva. Interpretato dall’attore turco Can, il celebre pirata viene riportato sullo schermo con un approccio moderno e internazionale, arricchito da un cast stellare e scenari mozzafiato.La serie, prodotta da Lux Vide, si concentra sulle origini di, esplorando la sua evoluzione da pirata a leader rivoluzionario. Le riprese si sono svolte tra splendide location italiane e internazionali, che hanno ricreato le atmosfere esotiche del Borneo.