Pellegrini e Saelemaekers stendono la lazio il derby è di Ranieri

Misternon sbaglia un colpo.fa cinque su cinque con i colori giallorossi nella stracittadina capitolina e fa un passo forse decisivo per spingere la Roma fuori dal guado. Serviva una vittoria nella partita che vale quanto una stagione per ridare fiducia, energia, grinta alla squadra e a tutto l'ambiente. E con una mossa tattica a sorpresa, l'ingresso in campo dal primo minuto diche ha vestito i panni vincenti del capitano coraggioso e senza paura, l'allenatore di Testaccio, core de Roma, ha trovato la chiave per scardinare la potenza biancoceleste e uscire dall'Olimpico con un 2-0 pieno di ottimismo e speranza. Sono bastati 8 minuti alla Roma per imbrigliare l'aquila laziale e farla volare a bassa quota impedendole di graffiare. Al gol capolavoro diche si è ripreso così la sua tifoseria e il suo popolo, si è aggiunto quello di Saelemakeres nel più classico dei contropiede, quanto basta per reggere per tutta la durata della ripresa la forza d'urto arrembante ma sterile e scomposta della, finita nel cadere anche nella trappola del nervosismo.