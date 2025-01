Ilrestodelcarlino.it - Monossido di carbonio a Reggio Emilia, sette persone intossicate: 4 minorenni

, 6 gennaio 2025 -- di cui quattro- portate all'ospedale,daldi. È il bilancio di quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a, poco dopo le 22, in un appartamento di via Candelù, una laterale di viale Regina Margherita. Le cause delle esalazioni, stando a quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sono riconducibili ad un malfunzionamento di una stufa legna accesa per scaldare gli ambienti e cuocere vivande. Sul posto auto mediche e ambulanze del 118 che hanno portato due dellea Fidenza per un trattamento specializzato in camera iperbarica. Sull'accaduto indaga la polizia di Stato.