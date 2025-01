Inter-news.it - Inter-Milan 2-3: la Supercoppa va ai rossoneri (LIVE)

è la finale diitaliana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro iallenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.2-3 (RILEGGI IL)90’+6?: FINISCE LA PARTITAImbucata di Pulisic per Leao, che va dentro da Abraham, il quale la butta dentro.90’+4? GOL DEL: ha segnato Abraham.90? CONCESSI CINQUE MINUTI DI RECUPERO!88? Sozza estrae un altro cartellino giallo: stavolta per Bastoni che fa fallo su Pulisic.87? INCREDIBILE PALLA-GOL! Dumfries da solo davanti Maignan, gli tira addosso. Era un’occasione incredibile per l’.86? Cambio nel: esce Emerson Royal ed entra Calabria.