Golden Globes 2025: tutti i vincitori. Trionfo di Shogun tra le serie e di Emilia Pérez e The Brutalist tra i film. Niente da fare per Vermiglio

© Instagram @Si è svolta questa notte a Los Angeles la premiazione per l’ottantaduesima edizione dei, che ha visto Sh?gun trioncome migliordrammatica e portare a casa anche le statuette per i migliori attori, protagonisti e non. Premi anche per Hacks e Baby Reindeer, rispettivamente migliorcomedy e miglior mini; tra gli attori trionfano anche Jeremy Allen White per The Bear e Colin Farrell per The Penguin; da segnalare anche il premio alla carriera per Ted Danson, che era in nomination con A Man on the Inside.Tra igrande riscontro per, che vince sia come miglior commedia che come migliorstraniero:da, di conseguenza, per l’italiano. Anche Theporta a casa diverse statuette, sia per il migliordrammatico che per il miglior attore protagonista e la miglior regia.