Dal massacro di Charlie Hebdo agli attentati di Capodanno, il fanatismo non si è mai fermato

Dieci anni. Eppure paiono ieri quei concitati minuti del 7 gennaio 2015, quando due uomini armati di kalashnikov – i fratelli franco-algerini Chérif e Saïd Kouachi, – fecero irruzione nella redazione di, a Parigi, falciando dodici vite e creando il panico in tutta la Francia nelle ore successive. Tutto in nome di una vendetta assurda: «12 giornalisti che avevano preso in giro l’Islam per vendicare il Profeta». Lo rivendicò Al-Qaeda, glorificando i terroristi come «eroi jihadisti» e applaudendo alche si concluse con 17 vittime, 22 feriti e una scia di sangue che avrebbe segnato profondamente l’Europa negli anni successivi.: la storia della strageFu una mattanza feroce, avvenuta durante la riunione di redazione, in una tranquilla mattinata d’inverno.