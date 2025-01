Ilrestodelcarlino.it - Un duello chiave playoff. Il Fosso fa visita al Teramo

Dopo aver chiuso il girone d’andata con l’importante vittoria (0-2) sul campo dell’Isernia ilmbrone per la prima giornata del girone di ritorno ritorna di nuovo in trasferta, questa volta in quel di, compagine quadrata, con elementi di categoria e vogliosa di vendicarsi della sconfitta all’andata e di cancellare l’ultima battuta d’arresto nel derby con L’Aquila. Il match trambrone vista la loro graduatoria si può considerare uno scontro diretto per i, infatti iloccupa il quinto posto con 28 punti e ilmbrone il sesto a quota 27. In fatto di marcature il team del presidente Nardini ha segnato più gol (25 contro i 21 degli avversari) ma ne ha subiti di più (20 contro i 16). "Trasferta molto difficile - sottolinea il direttore generale delmbrone Marco Meschini - affrontiamo una squadra forte, ben allenata e vogliosa di riscatto.