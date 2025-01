Laprimapagina.it - Possibile incontro tra Scholz e Putin prima delle elezioni tedesche: aumentano le speculazioni

Il Cancelliere tedesco Olafpotrebbe incontrare il presidente russo Vladimirparlamentaridel 23 febbraio. A riportare questa possibilità è il quotidiano Ukrainska Pravda, citando le dichiarazioni di Roderich Kiesewetter, portavoce per la sicurezza del principale partito di opposizione tedesco, la CDU. Secondo Kiesewetter, “ci sono sempre più segnali che indicano che il Cancellieresi recherà a Mosca o incontreràdel 23 febbraio”. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del governo tedesco.L’eventuale, se confermato, avverrebbe in un contesto internazionale particolarmente delicato, segnato dalle tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente e dalla necessità di garantire stabilità alla sicurezza europea.