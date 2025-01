Oasport.it - LIVE Novara-Milano 2-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Vero Volley avanti 13-8 nel quarto set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CONEGLIANO-ROMA DIDALLE 16.0010-15 Tolok sfonda il muro dicon l’attacco dalla seconda linea.9-15 Non passa il tentativo di seconda battuta di Aleksic.9-14 MURO DAALDEROPPPP!9-13 Profondo, potente e vincente la diagonale della russa.8-13 Errore al servizio per Tolok.8-12 Vola via l’attacco di Daalderop.7-12 Passa l’attacco di Sylla.7-11 Diagonale vincente di Tolok.6-11 Mani out di Paola Egonu da zona 2.6-10 Errore al servizio per Alsmeier.6-9 Passa l’attacco di Tolok.5-9 Mani out da zona 4 di Sylla.5-8 Primo tempo vincente di Bonifacio.4-8 Il lob di Egonu è invece perfetto. +4in quest’avvio.4-7 Non passa il pallonetto di Tolok,prova ad allungare in questo set.4-6 Primo tempo vincente di Heyrman.