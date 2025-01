Metropolitanmagazine.it - Gli haiku invernali più belli della poesia giapponese

L’è il genere poetico più celebre e caratteristico del Sol Levante. Composto da tre versi, per un totale di appena diciassette sillabe, trova il suo fascino nell’immediatezza dello stato d’animo del poeta, che si esprime attraverso il suo sguardo sulle immagininatura che lo circonda. In ogniè presente un kigo, una parolastagione. Essa definisce il momento dell’anno in cui il componimento viene composto o al quale si riferisce. Può essere un animale, una pianta, o anche un fenomeno atmosferico. La semplice impressione naturalistica viene quindi sempre richiamata a un ordine cosmico più grande, in cui vibra la sensibilità del poeta. Ecco alcuni deglipiù, scelti attraverso il kigo, il riferimento stagionale. GliPh: meisterdrucke.