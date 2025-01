Ilrestodelcarlino.it - Cesena, rientra bomber Shpendi. Ora caccia a un vice nel mercato

Il primo rinforzo, e che rinforzo, per il, in questo nuovo anno, non arriva dalma dal campo: Cristiantorna a disposizione per il 12 gennaio, giorno in cui, al Manuzzi, i bianconeri incontreranno il Cittadella, un match che diventa chiave per una squadra reduce da 3 ko di fila. Il capocannoniere della B con 10 reti (insieme a Iemmello del Catanzaro) alla ripresa dei lavori, ieri, si è allenato in parte con la squadra ma già durante le festività aveva faticato per recuperare dopo l’infortunio avvenuto al 29’ del primo tempo nell’ultimo match vinto, quello del 14 dicembre al Manuzzi contro il Cosenza (2-1, in gol Tavsan, Berti e Ricciardi per gli ospiti). Da quel giorno, senza il suo trascinatore, ilha sempre perso: con Juve Stabia, Cremonese e Carrarese. Va ricordato che fino all’infortunio il forte attaccante era mancato solo a La Spezia, un’altra sconfitta; quindi senza ililin questa stagione non ha mai fatto punti.