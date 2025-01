Ilrestodelcarlino.it - Caffè della Rocca, il Tar accoglie il ricorso del vecchio gestore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Imola (Bologna), 5 gennaio 2025 - Accolto dal tar ilcontro il bando che ha assegnato alla ditta mr Bruce la gestione del. Ilera stato presentato dal precedenteLorenzo Sabbioni indicando quattro motivi per i quali il procedimento era da considerarsi nullo, fra i quali la modalità di determinazione del punteggio e la mancanza di indennizzo per iluscente. Ha ritenuto però fondato ilper la mancanza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione o di riciclaggio e verifica del pagamento delle imposte, che Area Blu aveva ritenuto non necessario. Possibile che la società controllata dal Comune facciaal Consiglio di Stato. È previsto un punto con legali e Comune dopo le Feste.