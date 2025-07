Il Pilastro accoglie i carabinieri La nuova caserma ora è realtà | Nel nome dei tre militari uccisi

Un presidio atteso da anni, in un territorio fragile e colpito al cuore da una strage che strappò la vita a tre giovani carabinieri, assassinati dalla banda della Uno Bianca. Una caserma che porterĂ il nome dei militari dell’Arma Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, a una manciata di metri dal luogo dell’attentato. E che rappresenta "la volontĂ dello Stato di riprendersi un quartiere che immeritatamente è connesso alla strage del 4 gennaio 1991". Con queste parole il colonnello Ettore Bramato, comandante provinciale dell’Arma, apre le porte della tanto attesa stazione dei carabinieri Bologna Pilastro, la nuova caserma, operativa da qualche giorno, sotto la guida del maresciallo capo Andrea Palumbo, da 13 anni al timone di quella di San Ruffillo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pilastro accoglie i carabinieri. La nuova caserma ora è realtĂ : "Nel nome dei tre militari uccisi"

